Політ на повітряній кулі в Каппадокії тепер можна замовити через сервіс таксі: що відомо

1,5-годинний політ на повітряній кулі обійдеться в 150 євро з людини, включаючи дорогу на таксі з міста Гереме до місця зльоту.

Сервіс таксі Uber запустив в Туреччині нову послугу, що дозволяє забронювати політ на повітряній кулі у Каппадокії через мобільний додаток Uber Reserve. Про це повідомляє Uber.

Так, послуга Uber Balloon стала доступною в національному парку Гереме, що входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, з минулого тижня.

1,5-годинний політ на повітряній кулі обійдеться в 150 євро з людини, включаючи дорогу на таксі з міста Гереме до місця зльоту.

Як відомо, інші туристичні компанії, що пропонують польоти на повітряних кулях в Каппадокії, беруть за послугу в середньому таку ж суму.

Очікується, що кількість поїздок на повітряній кулі Uber буде обмежена і буде залежати від погодних умов. Пасажирам, які бажають забронювати рейс, рекомендується зробити це заздалегідь, використовуючи функцію Uber Reserve в додатку, мінімум за 12 годин до вильоту.

При цьому на честь запуску буде доступно 100 безкоштовних польотів. Вони будуть обмежені чотирма людьми на день до закінчення терміну дії пропозиції 19 листопада.

Додавання польотів на повітряній кулі в додаток Uber є частиною проекту компанії Go Anywhere. Серед іншого, в рамках проекту вже були запущені такі ексклюзивні туристичні послуги, як Uber Boat на грецькому Міконосі та Uber Sleigh в Лапландії.

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