В США суд одного из штатов не стал снимать Дональда Трампа с президентских выборов

Суд в Мичигане отказался снять Трампа с выборов президента США 2024 года.

Во вторник, 14 ноября, судья штата Мичиган постановил, что бывший президент Дональд Трамп может быть в бюллетене для голосования на праймериз в этом штате, передает АР.

Судья Джеймс Редфорд отклонил аргументы о том, что роль Трампа в нападении на Капитолий США 6 января 2021 года означает, что суд должен признать его неправомочным кандидатом в президенты.

Редфорд добавил, что, поскольку Трамп следовал законам штата, претендуя на участие в праймериз, он не может отстранить экс-президента.

Напомним, согласно 14-й поправке, ратифицированной после Гражданской войны, должностные лица США, давшие клятву соблюдать Конституцию, не могут занимать свои должности в будущем, если они «участвовали в мятеже». Однако в Конституции не сказано, как обеспечить соблюдение этого запрета, и с 1919 года он применялся лишь дважды.

Ранее мы писали, что в Колорадо начинается судебный процесс, который определит, будет ли дисквалифицирован бывший президент США Дональд Трамп на выборах 2024 года из-за его вероятной причастности к штурму Капитолия,

Напомним, в августе 2023 года 45 президенту США выдвинули официальные обвинения по четырем пунктам в связи с его попытками обманом остаться у власти после проигранных выборов 2020 года. В том числе Трампу инкриминировался сговор в целях обмана Соединенных Штатов; сговор с целью препятствования официальному процессу; препятствование и попытка помешать официальному производству; сговор против прав.

Трамп, вновь принимающий участие в президентских выборах в США, отказался в суде признавать себя виновным.

Ранее экс-президенту Дональду Трампу запретили делать публичные заявления в отношении сотрудников суда и свидетелей, участвующих в уголовном деле, где Трампа обвиняют в подстрекательстве насильственного нападения на Капитолий.

Кроме того, Трампа уже дважды оштрафовали за его ремарку в отношении сотрудника суда.

Добавим, Дональд Трамп может остаться в бюллетенях для голосования — Верховный суд Миннесоты.

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