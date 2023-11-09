Дональд Трамп може залишитись у бюлетенях для голосування — Верховний суд Міннесоти

Суд вирішив відхилити позов щодо недопущення Дональда Трампа до праймеріз.

Фото: thehill.com

У середу, 8 листопада, Верховний суд Міннесоти прийняв рішення, яке може утримати екс-президента США Дональда Трампа від виборів президента країни наступного року у цьому штаті, стверджує Politico.

Як повідомляє видання, суд вирішив відхилити позов про недопущення Трампа до праймеріз відповідно до положення 14-ї поправки до Конституції США, в якій йдеться про те, що ті, хто «брали участь у повстанні чи бунті проти уряду, не можуть обіймати будь-яку посаду в уряді США або в будь-якому штаті».

Водночас судді зазначили, що це рішення стосується лише первинних виборів у штаті, залишаючи відкритою можливість того, що колишній президент може бути виключений із голосування на загальних виборах.

«Не існує закону штату, який забороняє великій політичній партії брати участь у первинному голосуванні для висування кандидатів у президенти або відправляти делегатів на національний з'їзд на підтримку кандидата, який не має права обіймати посаду», - зазначила голова суду Наталі Е. Хадсон у рішенні.

Раніше ми писали, у Колорадо розпочався судовий процес, який визначить, чи буде дискваліфікований колишній президент США Дональд Трамп на виборах 2024 року через його ймовірну причетність до штурму Капітолія.

Нагадаємо, у серпні 2023 року 45-му президенту США висунули офіційні обвинувачення за чотирма пунктами у зв’язку з його спробами обманом залишитися при владі після програних виборів 2020 року. У тому числі Трампу інкримінувалася змова з метою обману Сполучених Штатів; змова з метою перешкоджання офіційному процесу; перешкоджання та спроба перешкодити офіційному провадженню; змова проти прав.

Трамп, який знову бере участь у президентських виборах у США, відмовився в суді визнавати себе винним.

Раніше експрезиденту Дональду Трампу заборонили робити публічні заяви щодо співробітників суду та свідків, які беруть участь у кримінальній справі, де Трампа звинувачують у підбурюванні насильницького нападу на Капітолій.

Крім того, Трампа вже двічі оштрафували за його ремарку щодо співробітника суду.

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