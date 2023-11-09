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  1. В Україні

Держприкордонслужба завернула на виїзді з України 43 тисяч українців, більшість відмов – чоловікам

19:45, 9 листопада 2023
Прикордонники відмовили у виїзді з України тисячам українців, серед них більшість – чоловіки.
Держприкордонслужба завернула на виїзді з України 43 тисяч українців, більшість відмов – чоловікам
Джерело фото: ukrinform
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За останні 10 місяців прикордонники заборонили виїхати з України 43 тисячам громадян, при цьому переважна більшість з них є чоловіками. Про це повідомив під час прес-конференції речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

 «За 10 місяців у виїзді в перетину кордону було відмовлено 43 тисячам громадян України, які слідували на виїзд з України», – заявив Демченко.

Він зауважив, що у прикордонників дійсно була велика кількість відмов на кордоні, які були обґрунтовані різними причинами, але найчастіше вони пов'язані з тим, що особи не відповідали вимогам для перетину кордону.

«Знову ж таки, тут більше йде мова про громадян України чоловіків», – додав Демченко.

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