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  1. В Украине

Госпогранслужба завернула на выезде из Украины 43 тысяч украинцев, большинство отказов – мужчинам

19:45, 9 ноября 2023
Пограничники отказали в выезде из Украины тысячам украинцев, среди них большинство – мужчины.
Госпогранслужба завернула на выезде из Украины 43 тысяч украинцев, большинство отказов – мужчинам
Источник фото: ukrinform
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За последние 10 месяцев пограничники запретили выехать из Украины 43 тысячам граждан, при этом подавляющее большинство из них являются мужчинами. Об этом сообщил во время пресс-конференции спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

 "За 10 месяцев в выезде в пересечении границы было отказано 43 тысячам граждан Украины, которые следовали на выезд из Украины", - заявил Демченко.

Он отметил, что у пограничников действительно было большое количество отказов на границе, которые были обоснованы различными причинами, но чаще всего они связаны с тем, что лица не соответствовали требованиям для пересечения границы.

"Опять же, здесь больше идет речь о гражданах Украины мужчин", - добавил Демченко.

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