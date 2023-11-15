Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, чому треба врегулювати роботу Telegram-каналів

Базова вимога до Telegram-каналів, за словами Олексія Данілова, це деанонімізація їхньої діяльності.

Голова НАЗК Олександр Новіков звинуватив міністра юстиції Дениса Малюську в тому, що той «зламав декларування»

Голова НАЗК Олександр Новіков вважає, що міністр юстиції Денис Малюська винен у тому, що законопроект про декларування чиновників не сподобався Єврокомісії.

День подяки та Різдво, - що вплинуло на ухвалення законопроекту про тимчасове фінансування уряду США без України

У США наближаються свята, і політики остерігаються залишити працівників без зарплати.

За лобістську діяльність без реєстрації каратимуть штрафом у 5100 грн, а громадські організації не матимуть статусу лобістів, - проект НАЗК

НАЗК розробило законопроект про лобіювання, але він не передбачає статусу лобістів для громадських активістів.

У Приморському райсуді Одеси необхідно покінчити з проявами корупції — Вища рада правосуддя

У вилученому НАБУ телефоні судді Іллі Лонського знайшли листування щодо його спроб «вирішити питання» з іншими суддями Приморського суду.

  1. В Україні

Наразі це неможливо, — Ольга Стефанішина назвала терміни повноцінного запуску медіаринку

12:37, 15 листопада 2023
Запускати медіаринок саме як ринок, як економічно вигідні проєкти, ми будемо вже після війни, повідомила віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.
Наразі це неможливо, — Ольга Стефанішина назвала терміни повноцінного запуску медіаринку
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Віцепремʼєр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина вважає, що запуск медіаринку в Україні можливий лише після війни. Про це вона сказала в інтерв'ю естонському виданню ERR.

"Ми тільки-тільки ухвалили законодавство, яке регулює медіаринок. Це законодавство відповідає законодавству ЄС, воно відповідає ринковим умовам. Створено й державний орган, покликаний стежити за його виконанням", - зазначила вона.

Стефанішина підкреслила, що в Україні запроваджено воєнний стан і діють відомі обмеження у сфері телемовлення.

"Запускати медіаринок саме як ринок, як економічно вигідні проєкти, ми будемо вже після війни. Наразі це неможливо, хоча в нас активно розвиваються стримінгові платформи й різні інтернет-проєкти", - підсумувала вона.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Михайло Слободін
    Михайло Слободін
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Михайло Новіков
    Михайло Новіков
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики