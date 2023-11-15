Наразі це неможливо, — Ольга Стефанішина назвала терміни повноцінного запуску медіаринку

Запускати медіаринок саме як ринок, як економічно вигідні проєкти, ми будемо вже після війни, повідомила віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Віцепремʼєр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина вважає, що запуск медіаринку в Україні можливий лише після війни. Про це вона сказала в інтерв'ю естонському виданню ERR.

"Ми тільки-тільки ухвалили законодавство, яке регулює медіаринок. Це законодавство відповідає законодавству ЄС, воно відповідає ринковим умовам. Створено й державний орган, покликаний стежити за його виконанням", - зазначила вона.

Стефанішина підкреслила, що в Україні запроваджено воєнний стан і діють відомі обмеження у сфері телемовлення.

"Запускати медіаринок саме як ринок, як економічно вигідні проєкти, ми будемо вже після війни. Наразі це неможливо, хоча в нас активно розвиваються стримінгові платформи й різні інтернет-проєкти", - підсумувала вона.

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