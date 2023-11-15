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Министерствам поручено разработать план реализации реформ, предусмотренных отчетом Еврокомиссии — Ольга Стефанишина

12:42, 15 ноября 2023
Каждому министерству предстоит подготовить план реализации рекомендаций Еврокомиссии по реформам в своей сфере.
Министерствам поручено разработать план реализации реформ, предусмотренных отчетом Еврокомиссии — Ольга Стефанишина
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Как ранее мы писали, Еврокомиссия опубликовала основные положения своего Отчета по Украине.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что украинским министерствам поручили разработать план реализации реформ, предусмотренных отчетом Европейской комиссии, передает Правительственный портал.

«Менее чем через неделю после публикации Отчета Еврокомиссии, проводим заседания по дальнейшим годам при участии всех министерств и делегации Еврокомиссии. Привыкаем к переговорному процессу – в частности, сегодня наше общение будет на английском языке», – отметила Ольга Стефанишина на совещании с заместителями министров по евроинтеграции с участием представителей Европейской Комиссии и Представительства ЕС в Украине.

Участники совещания обсудили первоочередные мероприятия по выполнению рекомендаций Еврокомиссии, представленных в Отчете, а также подготовку к переговорному процессу вступления Украины в ЕС.

«Для всех нас, политиков и народа Украины, очень важно было услышать, что Европейская Комиссия приняла решение рекомендовать начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Эта оценка является четким признанием усилий Украины и нашей команды по евроинтеграционному пути», - отметила Вице-премьер-министр.

Чиновница проинформировала, что Украина завершила процесс селф-скрининга состояния имплементации актов права Европейского Союза.

«В рамках селф-скрининга, который длился более полугода, мы проанализировали более 28 тыс. актов права (aquis) ЕС, в этот процесс было привлечено более 80 органов государственной власти. На основе материалов по каждому разделу aquis мы подготовили отчет, в котором определены приоритетные акты, которые должны быть имплементированы в украинское законодательство. На сегодняшний день всего таких актов около 3000. Сейчас мы переводим отчет на английский язык, и вскоре сможем официально передать его Европейской Комиссии. Рассчитываем, что этот отчет станет важным вспомогательным инструментом во время официального процесса скрининга ЕС», – отметил гендиректор Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Александр Ильков.

Также мы писали, что Еврокомиссия считает, что в Украине сделали недостаточно для реформы государственной службы.

Добавим, Еврокомиссия поставила перед Украиной непростую задачу – принять закон о лоббировании, но так, чтобы он не мешал общественным активистам.

Напомним, контроль за декларациями чиновников усилят, - Кабмин одобрил законопроект на выполнение рекомендаций Еврокомиссии.

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