Данилов заявил, что главная угроза телеграмм-каналов – это анонимность их владельцев

По его словам, рф широко использует телеграмм-площадки с целью попыток дестабилизации украинского общества.

россия активно использует телеграмм-каналы для дестабилизации в Украине. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

«Главная угроза деятельности определенной группы телеграмм-каналов – это анонимность их владельцев и отсутствие какой-либо ответственности за распространение непроверенной, сфальсифицированной и заведомо манипулятивной информации. С учетом этих особенностей российский режим широко использует телеграмм-площадки для попыток дестабилизации украинского общества», - отметил Данилов.

«Главное требование к деятельности телеграмм-каналов это деанонимизация деятельности и соблюдение в их работе общепринятых журналистских стандартов», - добавил он.

Профилактикой угрозы Данилов считает «медиаграмотность и постоянную работу по выявлению и разоблачению фактов дезинформации и манипуляций».

«Параллельно с этим должен идти процесс создания качественного украинского информационного продукта, формирование ситуации контентного доминирования в украинском телеграмм-сегменте», – написал он.

Данилов отмечает также, что «до сих пор в Украине популярна сеть телеграмм-каналов, администрируемых 85-м главным центром специальной службы гу гш вс рф (подразделение психологических операций вс рф)».

«Именно через эти каналы нам рассказывают о «срыве мобилизации», «провале контрнаступления», «измене союзников», «усталости Запада» и как вывод – «необходимые уступки и переговоры», - отметил секретарь СНБО.

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