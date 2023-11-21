Українці вже подали десятки тисяч заяв на отримання різних видів дозволів на зброю

Українці активно декларують та реєструють свою вогнепальну зброю у Єдиному реєстрі зброї.

Фото: npu.gov.ua

МВС повідомило, скільки було подано заяв від громадян на отримання різних видів дозволів на зброю у єдиному реєстрі зброї. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

За неповні 5 місяців роботи Реєстру:

Українці подали понад 128 000 заяв від громадян на отримання різних видів дозволів на зброю. Поліцейські прийняли майже 117 тис. рішень про надання відповідних дозволів.

В Єдиному вікні громадянина авторизувалися понад 42,5 тис. користувачів.

Раніше ми писали, як подати документи на отримання дозволу на зброю.

Нагадаємо, Клименко розповів про перший місяць роботи Єдиного реєстру зброї.

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