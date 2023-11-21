Украинцы уже подали десятки тысяч заявлений на получение разных видов разрешений на оружие

Украинцы активно декларируют и регистрируют свое огнестрельное оружие в Едином реестре оружия.

Фото: npu.gov.ua

МВД сообщило, сколько было подано заявлений от граждан на получение разных видов разрешений на оружие в едином реестре оружия. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

За неполные 5 месяцев работы Реестра:

Украинцы подали более 128 000 заявлений от граждан на получение разных видов разрешений на оружие. Полицейские приняли около 117 тыс. решений о предоставлении соответствующих разрешений.

В Едином окне гражданина авторизовалось более 42,5 тыс. пользователей.

Раньше мы писали, как предоставить документы на получение разрешения на оружие.

Напомним, Клименко рассказал о первом месяце работы Единого реестра оружия.

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