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Укрзализныця запустит 14 новых рейсов, среди которых три – международные: список

22:59, 21 ноября 2023
Будет назначено 11 внутренних и три международных рейса: Днепр - Хелм, Чоп - Вена и Чоп - Прага.
Укрзализныця запустит 14 новых рейсов, среди которых три – международные: список
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Укрзализныця презентовала новый график движения поездов на 2024 год. Запустят 14 новых рейсов, среди которых три – международные и 11 внутренних. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

По словам главы правления АО «Укрзализныця» Евгения Лященко, компания продолжит развивать хабовую модель перевозок как для внутренних рейсов, так и для международных. По объемам перевезенных пассажиров УЗ вернулась к уровню 2021 года.

Он добавил, что основной акцент при подготовке нового графика движения был сделан на улучшении дефицитных соединений: международных и горных.

Среди ключевых обновлений международного направления:

  •      назначение нового поезда №119/120 Днепр - Хелм с удобной стыковкой в направлении Варшавы, что на четыре часа ускоряет дорогу для днепрян в столицу Польши по сравнению с сообщением через Перемышль;
  •      развитие хабового сообщения через Чоп: новые международные поезда Чоп - Вена и Чоп - Прага стыкуются с рядом поездов по Украине.

Также назначен ряд внутренних маршрутов по Украине:

  •      №51/52 Одесса - Запорожье, который будет курсировать через день, давая в том числе днепрянам дополнительную опцию поездки в Одессу.
  •      №129/130 Кременчуг - Черновцы, который будет курсировать через день. Черновцы впервые получат прямое сообщение с Кременчугом и альтернативную возможность добраться до Киева и других городов по пути следования.
  •      №216/215 Запорожье - Черновцы, который будет ежедневно курсировать и соединит Буковину с Ивано-Франковском, Львовом, Днепром и Запорожьем.
  •      №193/192 Кривой Рог - Ясиня, который будет курсировать через день и впервые соединит прямым сообщением Криворожья с Карпатами.
  •      №345/346 Ужгород - Черновцы, который будет ежедневно курсировать и позволит восстановить историческое прямое сообщение Закарпатья с Буковиной через популярный горнолыжный курорт в Славске.
  •      №28/27 Киев - Мукачево, заложенный в расписании на пиковые даты, соединит столицу со Славском и Закарпатьем новым дневным сообщением.
  •      №145/146 Сумы - Рахов даст сообщение северу с горнолыжными курортами Прикарпатья и Закарпатья.
  •      №365/366 Луцк - Рахов позволит жителям Луцка и Ровно получить сообщение с Моршином, Долиной, Калушем, Франковском, Яремче, Буковелем, Ворохтой. А еще Львов получит максимально удобное сообщение с горной местностью.
  •      №368/367 Луцк - Ужгород даст сообщение Луцку со Львовом, Мукачево и Чопом.
  •      Интерсити №747/748 Киев - Тернополь будет курсировать ежедневно и даст комфортное утреннее и вечернее сообщение для жителей Тернополя, Хмельницкого, Винницы со столицей.
  •      Интерсити №745/746 Киев - Львов, который гарантирует утреннее сообщение Львова и Киева.

Кроме того, становятся ежедневными поезда: №5/6 Запорожье - Ясиня, №40/39 Запорожье - Солотвино и поезд Луцк - Ужгород, который в новом графике получил новую нумерацию 368/367.

Также улучшение графиков и маршрутов касается ряда поездов популярных горных направлений как единственной безопасной локации для восстановления и перезагрузки украинцев.

Поезд №25/26 Одесса - Рахов получил более удобную вечернюю отправку из Одессы в 18:20 вместо 14:02, а маршрут поезда №357/358 Киев - Ворохта будет продлен до станции Ясиня, откуда начинаются популярные рейсы в горы.

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