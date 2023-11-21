Решение пока не принято: Рустем Умеров прокомментировал возможное изменение военных командующих

По его словам, в этом вопросе решение не принималось, но делается все необходимое для повышения эффективности.

Министр обороны Рустем Умеров прокомментировал возможное изменение военных командующих.

По его словам, в этом вопросе решение не принималось, но делается все необходимое для повышения эффективности.

«Тема, касающаяся смены командующих, она проходит по всем параметрам, которые мы в своем внутреннем военном периметре обсуждаем. В этом плане должен сказать, что решение пока не принято. Но мы делаем все возможное, чтобы повысить эффективность. И если это произойдет, то мы открыто будем всегда коммуницировать это», — отметил он на совместном брифинге с министром обороны Германии Борисом Писториусом, передает «Интерфакс-Украина».

Также министр отметил, что «если такие вещи происходят, то происходят в вопросах, которые поднимались раньше или для достижения большей эффективности».

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