Рішення поки не ухвалено: Рустем Умєров прокоментував можливу зміну військових командувачів

За його словами, у цьому питанні наразі рішення не ухвалювали, але робиться все необхідне для підвищення ефективності.

Міністр оборони Рустем Умєров прокоментував можливу зміну військових командувачів.

За його словами, у цьому питанні наразі рішення не ухвалювали, але робиться все необхідне для підвищення ефективності.

«Тема, яка стосується зміни командувачів, вона проходить за всіма параметрами, які ми у своєму внутрішньому периметрі військовому обговорюємо. У цьому плані маю сказати, що рішення поки що не ухвалено. Але ми робимо все можливе, щоб підвищити ефективність. І якщо це станеться, то ми дуже відкрито будемо завжди комунікувати це», — зазначив він на спільному брифінгу з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, передає «Інтерфакс-Україна».

Також міністр зазначив, що «якщо такі речі відбуваються, то відбуваються в питаннях, які порушувалися раніше або для досягнення більшої ефективності».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.