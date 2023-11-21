Укрзалізниця запустить 14 нових рейсів, серед яких три – міжнародні: список

Буде призначено 11 внутрішніх та три міжнародні рейси: Дніпро - Хелм, Чоп - Відень та Чоп - Прага.

Укрзалізниця презентувала новий графік руху потягів на 2024 рік. Запустять 14 нових рейсів, серед яких три - міжнародні та 11 внутрішніх. Про це повідомляє пресслужба УЗ.

За словами голови правління АТ «Укрзалізниця» Євгена Лященка, компанія продовжить розвивати хабову модель перевезень як для внутрішніх рейсів, так і для міжнародних. За обсягами перевезених пасажирів УЗ повернулася до рівня 2021 року.

Він додав, що основний акцент при підготовці нового графіка руху було зроблено на покращенні дефіцитних сполучень: міжнародних та гірничих.

Серед ключових оновлень міжнародного напрямку:

призначення нового поїзда №119/120 Дніпро - Хелм зі зручною стиковкою в напрямку Варшави, що на чотири години пришвидшує дорогу для дніпрян до столиці Польщі порівняно зі сполученням через Перемишль;

розвиток хабового сполучення через Чоп: нові міжнародні поїзди Чоп – Відень та Чоп - Прага стикуються одразу з низкою поїздів по Україні.

Також призначено низку внутрішніх маршрутів по Україні:

№51/52 Одеса - Запоріжжя, що курсуватиме через день, даючи в тому числі дніпрянам додаткову опцію подорожі до Одеси.

№129/130 Кременчук - Чернівці, що курсуватиме через день. Чернівці вперше отримають пряме сполучення з Кременчуком та альтернативну можливість дістатися Києва та інших міст на шляху прямування.

№216/215 Запоріжжя - Чернівці, що курсуватиме щоденно та поєднає Буковину з Івано-Франківськом, Львовом, Дніпром та Запоріжжям.

№193/192 Кривий Ріг - Ясіня, що курсуватиме через день та вперше поєднає прямим сполученням Криворіжжя з Карпатами.

№345/346 Ужгород - Чернівці, що курсуватиме щоденно та дозволить відновити історичне пряме сполучення Закарпаття з Буковиною через популярний гірськолижний курорт у Славську.

№28/27 Київ - Мукачево, закладений у розкладі на пікові дати, поєднає столицю зі Славськом і Закарпаттям новим денним сполученням.

№145/146 Суми - Рахів дасть сполучення півночі з гірськолижними курортами Прикарпаття та Закарпаття.

№365/366 Луцьк - Рахів дозволить мешканцям Луцька та Рівного отримати сполучення з Моршином, Долиною, Калушем, Франківськом, Яремче, Буковелем, Ворохтою. А ще Львів отримає максимально зручне сполучення з гірською місцевістю.

№368/367 Луцьк - Ужгород дасть сполучення Луцьку зі Львовом, Мукачевом та Чопом.

Інтерсіті №747/748 Київ - Тернопіль курсуватиме щоденно й дасть комфортне ранкове та вечірнє сполучення для жителів Тернополя, Хмельницького, Вінниці зі столицею.

Інтерсіті №745/746 Київ - Львів, який гарантує ранкове сполучення Львова та Києва.

Крім того, стають щоденними потяги: №5/6 Запоріжжя - Ясіня, №40/39 Запоріжжя - Солотвино та поїзд Луцьк - Ужгород, який у новому графіку отримав нову нумерацію 368/367.

Також покращення графіків та маршрутів стосується цілої низки поїздів популярних гірських напрямків як єдиної безпечної локації для відновлення та перезавантаження українців.

Потяг №25/26 Одеса - Рахів отримав більш зручне вечірнє відправлення з Одеси о 18:20 замість 14:02, а маршрут поїзда №357/358 Київ - Ворохта буде подовжено до станції Ясіня, звідки починаються популярні рейси в гори.

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