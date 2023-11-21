Потенциальный отток работников после увольнения Сэма Альтмана: инвесторы OpenAI могут подать в суд против совета директоров

Инвесторы изучают возможность подачи судебного иска против совета директоров компании после того, как увольнение гендиректора Сэма Альтмана спровоцировало потенциальный массовый отток сотрудников.

Часть инвесторов компании OpenAI, создавшей ChatGPT, изучают возможность подачи судебного иска против совета директоров компании после того, как внезапное увольнение гендиректора Сэма Альтмана спровоцировало потенциальный массовый отток сотрудников. Об этом сообщает Reuters.

Так, инвесторы работают с юридическими консультантами, чтобы изучить свои возможности.

«Инвесторы опасаются, что могут потерять сотни миллионов долларов, которые они вложили в OpenAI, в случае потенциального спада популярного стартапа в быстрорастущем секторе искусственного интеллекта» - сообщает издание со ссылкой на источники.

В OpenAI не ответили на запрос о комментариях.

По данным Semafor, Microsoft контролирует 49% акций компании. Другие инвесторы и сотрудники контролируют 49%, а 2% принадлежит некоммерческой материнской компании OpenAI.

Ранее мы писали, что OpenAI приостанавливает регистрацию новых пользователей ChatGPT Plus.

Добавим, почему совет директоров OpenAI резко уволил гендиректора Сэма Альтмана.

Также сотрудники OpenAI пригрозили увольнением, если Сэма Альтмана не восстановят в должности гендиректора.

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