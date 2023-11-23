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Присвоили квартиру, а владелицу отправить в специализированное учреждение: в Киеве будут судить мошенников

07:19, 23 ноября 2023
В Киеве будут судить злоумышленников, которые незаконно присвоили квартиру и пытались силой вывезти владелицу в специализированное учреждение.
Присвоили квартиру, а владелицу отправить в специализированное учреждение: в Киеве будут судить мошенников
Источник фото: полиция Киева
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В Киеве будут судить злоумышленников, которые пытались мошенническим путем присвоили квартиру и незаконно вывезти ее владелицу в специализированное учреждение против ее воли. Фигурантов задержали "на горячем". Ими оказались местные жители, 1976, 1977 и 1989 годов рождения, - сообщает полиция Киева.

После завершения досудебного расследования обвинительный акт был направлен в суд. Подозреваемым грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы, в зависимости от их роли в противоправной деятельности.

По данным полиции, организатор и его сообщник осуществили подделку паспорта пенсионерки и незаконно получили на себя право представлять ее интересы в государственных органах и распоряжаться ее недвижимостью. Затем один из злоумышленников придумал сделку о продаже квартиры своему родственнику, но эта операция была лишь частью плана освобождения квартиры для дальнейшей продажи. Чтобы быстрее воплотить свои намерения, они решили вывести женщину из квартиры против ее воли, а затем поместить в специализированное учреждение. Для этой части плана они использовали двух мужчин, которые представились как врачи скорой помощи. Однако полиция успела остановить злоумышленников, как только они начали вывозить женщину из дома.

Во время обысков правоохранители изъяли вещественные доказательства, которые подтвердили преступную деятельность задержанных. Всех четырех фигурантов задержали, сейчас один из них находится под стражей, другой вышел под залог, а двое других - под домашним арестом.

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