Країни G7 знайшли спосіб, як легалізувати конфіскацію артивів рф

Європейських союзників України можуть визнати постраждалими від конфлікту, після чого активи передадуть Києву.

Фото: armyinform.com.ua

Країни Великої сімки (G7) знайшли спосіб, яким Захід може легалізувати конфіскацію російських активів, пише Financial Times.

Як зазначає джерело, європейських союзників України визнають постраждалими від конфлікту, після чого активи передадуть Києву через Світовий банк або Європейський банк реконструкції та розвитку.

При цьому під постраждалими маються на увазі ті країни, які фінансували економіку України та ЗСУ під час війни.

Згідно з одним із документів G7, на який посилається видання, цей крок вважатиметься законним з погляду міжнародного права, якщо його здійснять держави, які підпадають під цю характеристику.

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