Страны G7 нашли способ, как легализовать конфискацию активов рф

Европейских союзников Украины могут признать пострадавшими от конфликта, после чего активы будут переданы Киеву.

Фото: armyinform.com.ua

Страны Большой семерки (G7) нашли способ, которым Запад может легализовать конфискацию российских активов, пишет Financial Times.

Как отмечает источник, европейских союзников Украины признают пострадавшими от конфликта, после чего активы будут переданы Киеву через Всемирный банк или Европейский банк реконструкции и развития.

При этом под пострадавшими имеются в виду те страны, которые финансировали экономику Украины и ВСУ во время войны.

Согласно одному из документов G7, на который ссылается издание, этот шаг будет считаться законным с точки зрения международного права, если его осуществят государства, подпадающие под эту характеристику.

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