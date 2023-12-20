Неправомерная выгода в биткоинах: Апелляция ВАКС подтвердила законность ареста нардепа Андрея Одарченко

АП ВАКС приняла решение, которым оставила без изменений меру пресечения, примененную к нардепу – содержание под стражей с альтернативой внесения 15 млн грн залога.

В среду, 20 декабря, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда подтвердила законность ранее примененной меры пресечения к нардепу Андрею Одарченко, который пытался подкупить чиновника Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Так, АП ВАКС поддержала позицию прокурора САП и отказала в удовлетворении апелляционной жалобы стороны защиты решения ВАКС от 22.11.2023.

Заслушав доводы сторон, АП ВАКС приняла решение, которым оставила без изменений меру пресечения, примененную к указанному подозреваемому – содержание под стражей с альтернативой внесения 15 млн грн залога.

Поскольку залог внесен, на лицо возложены соответствующие процессуальные обязанности.

Постановление АП ВАКС вступает в законную силу с момента провозглашения, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Напомним, что НАБУ разоблачило депутата, члена комитета по вопросам антикоррупционной политики Андрея Одарченко в попытке подкупа главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры. Таким образом, в истории Украины задокументирована первая взятка криптовалютой.

Высший антикоррупционный суд на два месяца взял под стражу Одарченко.

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