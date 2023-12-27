Денис Шмыгаль сообщил, изменится ли тариф на электроэнергию в 2024 году

Кабинет Министров принял решение продлить действие текущего тарифа на электроэнергию для населения. Тариф на электричество останется на уровне 2,64 грн за кВт/час как минимум до конца апреля 2024 года. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Он отметил, что украинская энергетика успешно проходит первый месяц зимы. В настоящее время в стране достаточно генерации для обеспечения света и тепла в домах украинцев и для работы предприятий.
«Завершается первый зимний месяц, украинская энергетика проходит его успешно. Уже через несколько дней снижается суточный максимум потребления. Генерации достаточно для обеспечения света и тепла в домах украинцев и для работы предприятий», – отметил Шмыгаль.
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