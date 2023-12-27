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Большинство госслужащих получают новости о событиях в Украине из каналов и групп в мессенджерах – НАДС

Публичные служащие в Украине больше читают группы в мессенджерах, чем смотрят теленовости.

Растаможка легковых автомобилей в Дії и введение оснований для корректировки таможенной стоимости подержанных автомобилей, – кто и как будет контролировать процессы

Подача электронной таможенной декларации для таможенного оформления легковых автомобилей будет происходить через Портал Дія, введут механизм корректировки таможенной стоимости подержанных легковых автомобилей, а ряд новых полномочий перейдет к Минцифре.

ТУ ГСА в Херсонской области вернется в Херсон в конце января 2024 года

Впрочем, есть предложение вообще ликвидировать ТУ ГСА в Херсонской области.

Госслужащим, выполняющим программы правительств иностранных государств и ЕС, доплатят до половины зарплаты за такое сотрудничество

Иностранные правительства будут доплачивать украинским чиновникам, выполняющим программы правительств иностранных государств и ЕС, - Комитет одобрил законопроект.

Принимать на госслужбу будут только после прохождения военной подготовки или военной службы, а бронировать – не всех чиновников

Правительство предлагает изменить условия принятия госслужащих на работу и бронировать только высокопоставленных чиновников в законопроекте об усилении мобилизации.

  1. В Украине

Денис Шмыгаль сообщил, изменится ли тариф на электроэнергию в 2024 году

20:53, 27 декабря 2023
Правительство приняло решение продлить действие текущего тарифа на электроэнергию для населения.
Денис Шмыгаль сообщил, изменится ли тариф на электроэнергию в 2024 году
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Кабинет Министров принял решение продлить действие текущего тарифа на электроэнергию для населения. Тариф на электричество останется на уровне 2,64 грн за кВт/час как минимум до конца апреля 2024 года. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что украинская энергетика успешно проходит первый месяц зимы. В настоящее время в стране достаточно генерации для обеспечения света и тепла в домах украинцев и для работы предприятий.

«Завершается первый зимний месяц, украинская энергетика проходит его успешно. Уже через несколько дней снижается суточный максимум потребления. Генерации достаточно для обеспечения света и тепла в домах украинцев и для работы предприятий», – отметил Шмыгаль.

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