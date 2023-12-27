Денис Шмыгаль сообщил, изменится ли тариф на электроэнергию в 2024 году

Правительство приняло решение продлить действие текущего тарифа на электроэнергию для населения.

Кабинет Министров принял решение продлить действие текущего тарифа на электроэнергию для населения. Тариф на электричество останется на уровне 2,64 грн за кВт/час как минимум до конца апреля 2024 года. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что украинская энергетика успешно проходит первый месяц зимы. В настоящее время в стране достаточно генерации для обеспечения света и тепла в домах украинцев и для работы предприятий.

«Завершается первый зимний месяц, украинская энергетика проходит его успешно. Уже через несколько дней снижается суточный максимум потребления. Генерации достаточно для обеспечения света и тепла в домах украинцев и для работы предприятий», – отметил Шмыгаль.

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