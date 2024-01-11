Офіс Генпрокурора отримав перші докази використання окупантами ракет з КНДР для обстрілів України

Зокрема, північнокорейські ракети окупанти застосовували під час обстрілу Харкова 2 січня.

Офіс Генерального прокурора отримав перші докази використання російськими загарбниками ракет, виготовлених у КНДР, для завдання ударів по території України. Про це заявив генпрокурор Андрій Костін в ефірі «Суспільне. Спротив».

Зокрема, північнокорейські ракети окупанти застосовували під час обстрілу міста Харків 2 січня.

За словами Андрія Костіна, такі докази українською стороною було отримано днями.

«Результати попередньої науково-технічної експертизи підтверджують, що випущена 2 січня по центральній частині Харкова ракета є ракетою малої дальності, яка розроблена Північною Кореєю», - пояснив він.

Генпрокурор розповів, що аналогічних висновків дійшли також військові експерти із міжвідомчої робочої групи при Офісі генпрокурора. Фахівці були на місці «прильоту» та здійснили попередній огляд та аналіз частин ракети.

Костін також додав, що наразі триває комплексна комісійна експертиза. Вона має остаточно підтвердити даний факт.

Також він розповів про роботу над виявленням інших фрагментів боєприпасів, що були виявлені на місцях нещодавніх російських атак у Харківській та Одеській областях.

Раніше стало відомо, що рф запускала по Україні північнокорейські балістичні ракети.

Додамо, що Словаччина відмовилася засудити постачання ракет із КНДР до рф.

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