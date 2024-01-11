Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Від диплому, посвідчення водія до володіння мовами, — які дані про громадян потраплять до Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних

Верховна Рада ухвалить в другому читанні законопроект, який передбачає широкий набір даних, що мають потрапити до Єдиного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, включно з інформацією про водійське посвідчення.

Солдат після поранення відмовився вдруге форсувати річку Дніпро: що вирішив суд

Суд врахував пом’якшуючі обставини та не став позбавляти військовослужбовця волі

За несанкціоноване копіювання інформації з публічних реєстрів і розповсюдження інформації з обмеженим доступом каратимуть 10 роками позбавлення волі

Верховна Рада готується ухвалити законопроект, яким пропонується встановити покарання від 10 до 15 років позбавлення волі за несанкціоноване перехоплення або копіювання інформації з реєстрів, а також за розповсюдження інформації з обмеженим доступом.

АРМА зможе купувати облігації внутрішньої державної позики за рахунок арештованих коштів в іноземній валюті

На думку Анастасії Радіною та інших ініціаторів, купівля АРМА облігацій не порушить прав власників арештованих грошових коштів.

Господарський суд зможе стягнути штраф до 121 тисячі грн з боржника під час здійснення судового контролю за виконанням, - Рада готується прийняти законопроект

Парламент розгляне законопроект 9462, за яким у цивільному та господарському судочинстві з’явиться інститут судового контролю за виконанням судових рішень.

  1. У світі

Словаччина відмовилася засудити постачання ракет із КНДР до рф

07:52, 11 січня 2024
У МЗС країни кажуть, що мають бути представлені докази.
Словаччина відмовилася засудити постачання ракет із КНДР до рф
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Словаччина відмовилася підписувати декларацію, яка містить засудження постачання ракет із КНДР до рф. Про це повідомляє TASR.

Міністр закордонних справ Юрай Бланар заявив, що Братислава "послідовно виступає" за дотримання міжнародного права і санкцій Ради безпеки ООН.

"Ми не збираємося робити це (засуджувати порушення санкцій - ред.) тільки тому, що хтось підходить до нас і каже, що він так думає, але не збирається надавати нам докази на підтвердження цього", - сказав він.

За його словами, Словаччина готова приєднатися до декларації, щойно будуть представлені докази.

"Я запевняю вас: щойно ми матимемо докази у своєму розпорядженні, й вони переконають нас, зокрема, міжнародне співтовариство на рівні Ради безпеки, ми приєднаємося до неї", - заявив міністр.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Старосєльцева
    Оксана Старосєльцева
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Віктор Шапран
    Віктор Шапран
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Наталя Добреля
    Наталя Добреля
    суддя Господарського суду Харківської області