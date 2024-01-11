Словаччина відмовилася засудити постачання ракет із КНДР до рф

У МЗС країни кажуть, що мають бути представлені докази.

Словаччина відмовилася підписувати декларацію, яка містить засудження постачання ракет із КНДР до рф. Про це повідомляє TASR.

Міністр закордонних справ Юрай Бланар заявив, що Братислава "послідовно виступає" за дотримання міжнародного права і санкцій Ради безпеки ООН.

"Ми не збираємося робити це (засуджувати порушення санкцій - ред.) тільки тому, що хтось підходить до нас і каже, що він так думає, але не збирається надавати нам докази на підтвердження цього", - сказав він.

За його словами, Словаччина готова приєднатися до декларації, щойно будуть представлені докази.

"Я запевняю вас: щойно ми матимемо докази у своєму розпорядженні, й вони переконають нас, зокрема, міжнародне співтовариство на рівні Ради безпеки, ми приєднаємося до неї", - заявив міністр.

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