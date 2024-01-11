В Україні повідомили про підозру екссудді з Донеччини, яка перейшла на бік ворога та обійняла посаду у незаконному «суді»

Жінка добровільно була призначена на псевдопосаду «судьи Центрально-Городского межрайонного суда г. Горловки днр».

Офісом Генпрокурора повідомлено про підозру у держзраді мешканці Донецької області, яка була суддею до окупації. Потім вона перейшла на бік ворога та отримала "посаду" у незаконно створеному окупантами суді. Про це повідомляє ОГП.

За даними слідства, навесні 2014 року діюча суддя одного з районних судів Донецької області зрадила присязі. Вона вирішила надавати допомогу рф та незаконному державному утворенню "днр" у проведенні протиправної діяльності на шкоду суверенітетові України. А подальшому жінка добровільно надала згоду і була призначена на посаду "судьи Центрально-Городского межрайонного суда г. Горловки днр".

Підозрювана здійснювала правосуддя від імені "днр", протиправно приймала судові рішення. Своїми діями вона надавала допомогу у проведенні підривної діяльності проти України та продовженні окупації частини території.

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