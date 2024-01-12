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Які докази у справі про домашнє насильство потрібно зберегти, щоб притягнути кривдника до відповідальності: подробиці

08:10, 12 січня 2024
Щоб притягнути кривдника до відповідальності у суді, потрібно довести його вину.
Які докази у справі про домашнє насильство потрібно зберегти, щоб притягнути кривдника до відповідальності: подробиці
Джерело фото: news.toutiaoabc.com
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З метою надання основи для приведення кривдника до відповідальності у справі про домашнє насильство, важливо зібрати належні докази вини. Нижче ми розглянемо, які конкретні документи та матеріали можуть виступати доказами у таких випадках. Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

Якщо ви зверталися до поліції, важливо зберігати наступні документи:

  • Копія вашої заяви про вчинення домашнього насильства.
  • Копія протоколу про вчинення адміністративного правопорушення.
  • Копія постанови про визнання винним кривдника та притягнення його до відповідальності та інші подібні документи.

У випадку звернення до медичного закладу, доказами можуть бути:

  • Висновок про стан здоров’я та тілесні ушкодження.
  • Рецепти на ліки.
  • Направлення на лікування.
  • Чеки та квитанції, пов'язані з медичними послугами.
  • Якщо насильство стосується дитини, документами можуть бути:
  • Копія акта оцінки потреб сім'ї / дитини.
  • Копія звіту за результатами соціального супроводу сім'ї / дитини.
  • Копія рішення про взяття дитини на облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах тощо.

До інших можливих доказів у суді включаються:

  • Аудіо/відеозаписи розмов, погроз, шантажу.
  • Відеозаписи дій кривдника та фотографії наслідків насильства, таких як синці та подряпини на тілі.
  • Пошкоджені речі.
  • Скрині листування у соцмережах.
  • Показання свідків, таких як родичі, сусіди, друзі, колеги тощо.

Важливо враховувати, що для отримання правничої допомоги необов'язково мати всі ці докази. Юристи системи БПД готові пояснити, які конкретно докази можуть бути важливими та як їх можна отримати.

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