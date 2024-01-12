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  1. В Украине

Какие доказательства по делу о домашнем насилии нужно сохранить, чтобы привлечь обидчика к ответственности: подробности

08:10, 12 января 2024
Чтобы привлечь обидчика к ответственности в суде, нужно доказать его вину.
Какие доказательства по делу о домашнем насилии нужно сохранить, чтобы привлечь обидчика к ответственности: подробности
Источник фото: news.toutiaoabc.com
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С целью предоставления основы для привлечения обидчика к ответственности по делу о домашнем насилии, важно собрать надлежащие доказательства вины. Ниже мы рассмотрим, какие конкретные документы и материалы могут выступать доказательствами в таких случаях. Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

Если вы обращались в полицию, важно хранить следующие документы:

- Копия вашего заявления о совершении домашнего насилия.

- Копия протокола о совершении административного правонарушения.

- Копия постановления о признании виновным обидчика и привлечении его к ответственности и другие подобные документы.

В случае обращения в медицинское учреждение, доказательствами могут быть:

- Заключение о состоянии здоровья и телесных повреждениях.

- Рецепты на лекарства.

- Направление на лечение.

- Чеки и квитанции, связанные с медицинскими услугами.

- Если насилие касается ребенка, документами могут быть:

- Копия акта оценки потребностей семьи/ребенка.

- Копия отчета по результатам социального сопровождения семьи/ребенка.

- Копия решения о постановке ребенка на учет детей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах и тому подобное.

К другим возможным доказательствам в суде включаются:

- Аудио/видеозаписи разговоров, угроз, шантажа.

- Видеозаписи действий обидчика и фотографии последствий насилия, таких как синяки и царапины на теле.

- Поврежденные вещи.

- Скрины переписки в соцсетях.

- Показания свидетелей, таких как родственники, соседи, друзья, коллеги и тому подобное.

Важно учитывать, что для получения юридической помощи необязательно иметь все эти доказательства. Юристы системы БПП готовы объяснить, какие конкретно доказательства могут быть важными и как их можно получить.

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