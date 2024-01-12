Какие доказательства по делу о домашнем насилии нужно сохранить, чтобы привлечь обидчика к ответственности: подробности

С целью предоставления основы для привлечения обидчика к ответственности по делу о домашнем насилии, важно собрать надлежащие доказательства вины. Ниже мы рассмотрим, какие конкретные документы и материалы могут выступать доказательствами в таких случаях. Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.
Если вы обращались в полицию, важно хранить следующие документы:
- Копия вашего заявления о совершении домашнего насилия.
- Копия протокола о совершении административного правонарушения.
- Копия постановления о признании виновным обидчика и привлечении его к ответственности и другие подобные документы.
В случае обращения в медицинское учреждение, доказательствами могут быть:
- Заключение о состоянии здоровья и телесных повреждениях.
- Рецепты на лекарства.
- Направление на лечение.
- Чеки и квитанции, связанные с медицинскими услугами.
- Если насилие касается ребенка, документами могут быть:
- Копия акта оценки потребностей семьи/ребенка.
- Копия отчета по результатам социального сопровождения семьи/ребенка.
- Копия решения о постановке ребенка на учет детей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах и тому подобное.
К другим возможным доказательствам в суде включаются:
- Аудио/видеозаписи разговоров, угроз, шантажа.
- Видеозаписи действий обидчика и фотографии последствий насилия, таких как синяки и царапины на теле.
- Поврежденные вещи.
- Скрины переписки в соцсетях.
- Показания свидетелей, таких как родственники, соседи, друзья, коллеги и тому подобное.
Важно учитывать, что для получения юридической помощи необязательно иметь все эти доказательства. Юристы системы БПП готовы объяснить, какие конкретно доказательства могут быть важными и как их можно получить.
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