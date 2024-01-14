Від $3000 до $5000 за шлях за кордон: на Одещині затримали чотирьох ухилянтів

Жителі Київської, Одеської та Сумської областей хотіли незаконно виїхати до Молдови.

Південне регіональне управління Держприкордонслужби України повідомило, що на Одещині прикордонники затримали чотирьох громадян, які намагались незаконно перетнути державний кордон. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Як з’ясувалось, жителі Київської, Одеської та Сумської областей відшукали телеграм-канал з порадами про незаконний виїзд до Молдови.

«Цінова політика консультаційних послуг для такої подорожі складала від 3 до 5 тисяч доларів США.

Отримавши інструкцію до дій, чоловіки прибули в населений пункт у контрольованому прикордонному районі та очікували подальших вказівок», - сказано у повідомленні.

Чоловіків затримали в місті Татарбунари.

Стосовно затриманих складено протоколи за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», рішення за якими прийме суд.

Раніше ми писали, що судитимуть організатора схеми незаконного перетину кордону, який за винагороду у 7 500 доларів США забезпечував прохід для громадян України через державний кордон.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.