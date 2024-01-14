Від $3000 до $5000 за шлях за кордон: на Одещині затримали чотирьох ухилянтів

Південне регіональне управління Держприкордонслужби України повідомило, що на Одещині прикордонники затримали чотирьох громадян, які намагались незаконно перетнути державний кордон. Про це йдеться у пресслужбі відомства.
Як з’ясувалось, жителі Київської, Одеської та Сумської областей відшукали телеграм-канал з порадами про незаконний виїзд до Молдови.
«Цінова політика консультаційних послуг для такої подорожі складала від 3 до 5 тисяч доларів США.
Отримавши інструкцію до дій, чоловіки прибули в населений пункт у контрольованому прикордонному районі та очікували подальших вказівок», - сказано у повідомленні.
Чоловіків затримали в місті Татарбунари.
Стосовно затриманих складено протоколи за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», рішення за якими прийме суд.
Раніше ми писали, що судитимуть організатора схеми незаконного перетину кордону, який за винагороду у 7 500 доларів США забезпечував прохід для громадян України через державний кордон.
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