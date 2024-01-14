У Києві водіїв попередили про небезпечну ситуацію на дорогах

Водіїв та пішоходів закликали бути уважними та обережними на дорозі.

Головне управління ДСНС України у м. Києві повідомило, що у неділю, 14 січня, у столиці небезпечна ситуація на дорогах через ожеледицю. Про це йдеться у пресслжубі відомства.

Зазначається, що температура у Києві 0-2° морозу, місцями йде невеликий сніг.

«Водії та пішоходи, будьте уважними та обережними! Погодні умови можуть створити серйозні труднощі для руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць», - сказано у повідомленні.

Раніше Український гідрометеорологічний центр повідомив, якою буде погода в країні 14 січня.

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