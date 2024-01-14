OpenAI дозволила використовувати ChatGPT у військових цілях

Компанія OpenAI зняла заборону використання штучного інтелекту у військових цілях.

Фото: wonderwall.sg

У компанії OpenAI вирішили змінити правила використання своїх технологій, зокрема ChatGPT. З політики використання була видалена заборона застосування сервісів у військових цілях, передає видання The Intercept.

Зазначається, що до 10 січня сторінка «Політики використання» OpenAI включала пряму заборону на «діяльність, яка має високий ризик фізичних збитків, включаючи», зокрема, «розробку зброї» та «військові дії».

Проте вже у новому варіанті загальну заборону на «військове та бойове» використання було вилучено.

За словами представника OpenAI Ніко Фелікса, у компанії прагнуть «створити набір універсальних принципів, які легко запам'ятати та застосувати, особливо тому, що їхні інструменти тепер використовуються в усьому світі звичайними користувачами, які тепер можуть створювати GPT».

Однак він не став уточнювати, чи охоплює розпливчаста заборона будь-яке використання у військових цілях.

Раніше ми писали, що у Великій Британії суддям дозволили писати рішення за допомогою штучного інтелекту.

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