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  1. В мире

OpenAI разрешила использовать ChatGPT в военных целях

10:50, 14 января 2024
Компания OpenAI сняла запрет на использование искусственного интеллекта в военных целях.
OpenAI разрешила использовать ChatGPT в военных целях
Фото: wonderwall.sg
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В компании OpenAI решили изменить правила использования своих технологий, в частности ChatGPT. Из политики использования был удален запрет на применения сервисов в военных целях, передает The Intercept.

Отмечается, что до 10 января страница «Политики использования» OpenAI включала прямой запрет на «деятельность, которая имеет высокий риск физического ущерба, включая», в частности, «разработку оружия» и «военные действия».

Однако уже в новом варианте общий запрет на «военное и боевое» использование был удален.

По словам представителя OpenAI Нико Феликса, в компании стремятся «создать набор универсальных принципов, которые легко запомнить и применить, особенно потому, что их инструменты теперь используются во всем мире обычными пользователями, которые теперь могут создавать GPT».

Однако он не стал уточнять, охватывает ли расплывчатый запрет любое использование в военных целях.

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