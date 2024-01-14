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  1. В Украине

В Киеве водителей предупредили об опасной ситуации на дорогах

10:31, 14 января 2024
Водителей и пешеходов призывали быть внимательными и осторожными на дороге.
В Киеве водителей предупредили об опасной ситуации на дорогах
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Главное управление ГСЧС Украины в Киеве сообщило, что в воскресенье, 14 января, в столице опасная ситуация на дорогах из-за гололеда. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что температура в Киеве 0-2° мороза, местами идет небольшой снег.

«Водители и пешеходы, будьте внимательны и осторожны! Погодные условия могут создать серьезные трудности для движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц», – говорится в сообщении.

Ранее Украинский гидрометеорологический центр сообщил, какой будет погода в стране 14 января.

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