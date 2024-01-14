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От $3000 до $5000 за путь за границу: в Одесской области задержали четырех уклонистов

12:28, 14 января 2024
Жители Киевской, Одесской и Сумской областей хотели незаконно выехать в Молдову.
От $3000 до $5000 за путь за границу: в Одесской области задержали четырех уклонистов
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Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщило, что в Одесской области пограничники задержали четырех граждан, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось, жители Киевской, Одесской и Сумской областей нашли телеграмм-канал с советами о незаконном выезде в Молдову.

«Ценовая политика консультационных услуг для такого путешествия составляла от 3 до 5 тысяч долларов США.

Получив инструкцию к действиям, мужчины прибыли в населенный пункт в контролируемом пограничном районе и ожидали дальнейших указаний», - говорится в сообщении.

Мужчин задержали в городе Татарбунары.

В отношении задержанных составлены протоколы по ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины», решение по которым примет суд.

Ранее сообщалось, что будут судить организатора схемы незаконного пересечения границы, который за вознаграждение в 7 500 долларов США обеспечивал проход для граждан Украины через государственную границу. 

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