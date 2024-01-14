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Старый законопроект о мобилизации содержал неконституционные нормы, в новом такого быть не должно – нардеп Чернев

11:12, 14 января 2024
Нардеп Егор Чернев заявил, что новый законопроект о мобилизации не должен противоречить конституционным нормам.
Старый законопроект о мобилизации содержал неконституционные нормы, в новом такого быть не должно – нардеп Чернев
Фото: tsn.ua
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Как ранее сообщалось, что Кабмин официально отозвал свой законопроект 10378 об усилении мобилизации для его доработки. Подготовку нового варианта законопроекта анонсировал министр обороны Рустем Умеров. В ближайшее время обновленный документ будет направлен на согласование Правительства.

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что новый законопроект о мобилизации должен быть «законным и справедливым».

Он отметил, что предыдущий законопроект о мобилизации содержал неконституционные нормы. По его словам, в новом законе не должно быть такого.

«О законности этого проекта - он точно не должен противоречить конституционным нормам. К сожалению, первый вариант содержал неконституционные нормы. Мы достаточно плодотворно и конкретно проработали с Минобороны и Генштабом эти спорные нормы», – сказал он.

Что касается справедливости, то это категория, которую сложно охарактеризовать, отметил Егор Чернев.

«Мы должны сделать сбалансированный законопроект, и мы стремимся к тому, чтобы был баланс с точки зрения мотивации и принуждения как результатов, так и последствий», — добавил он.

Напомним, В Офисе Президента оценили, когда Рада может принять законопроект о мобилизации.

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