Figure AI представила робота, який здатен вільно розмовляти з людиною

Завдяки технологіям OpenAI робот сприймає на слух та зором і надає повноцінні відповіді.

Джерело фото: tokar.ua

Стартап Figure AI, що співпрацює з OpenAI, продемонстрував у відео, як їхній робот Figure 01 взаємодіє з людиною, сприймаючи запити на слух та зором і надає повноцінні відповіді. Презентаційне відео Figure AI показує, як робот може ідентифікувати та взаємодіяти з предметами навколо себе.

Крім того, Figure 01 може виконувати підказки людини та відповідати їй повноцінними реченнями. Під час взаємодії з людиною робот зміг визначити перед собою їстівні та неїстівні предмети, передавши яблуко людині. Також, коли людина запитала Figure 01, що робити з посудом, який лежав перед ним, робот відповів, що його потрібно перенести до сушарки. Коли Figure 01 попросили скласти посуд, він зміг поставити стакан та тарілку на потрібне місце.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.