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У Верховній Раді зареєстрували законопроект про мобілізацію засуджених

Законопроектом пропонується внести зміни до Кримінального кодексу, КПК та інших законодавчих актів щодо мобілізації засуджених.

Пред’явлення військового квитка при перетині кордону – Комітет підтримав виключення норми з законопроекту про мобілізацію

Разом з тим, Державна прикордонна служба і без закону про мобілізацію застосовує відповідну практику.

У кандидатів, які отримали по дві рекомендації для призначення на посади суддів виникли проблеми: позиція ВРП

Вища рада правосуддя порадила кандидатам відмовитися від однієї з рекомендацій.

Правоохоронці повідомляють Раду адвокатів або вже після того, як почався обшук чи затримання адвоката, або набагато раніше, роблячи з адвокатів «почекунів», - РА Київської області

Почастішали випадки, коли правоохоронці повідомляють Раду адвокатів або вже після того як розпочався обшук чи затримання адвоката, або навпаки – набагато раніше, очевидно вважаючи, що адвокатам буде неважко виконати роль «почекунів», очікуючи по декілька годин на вулиці.

Народні депутати пропонують ввести пільги на ввезення автомобілів в Україну для військовослужбовців, що проходили службу після 24 лютого 2022 року

Верховній Раді пропонують ввести пільгове ввезення авто для осіб, які проходили військову службу після 24 лютого 2022 року.

  1. У світі

Figure AI представила робота, який здатен вільно розмовляти з людиною

16:56, 15 березня 2024
Завдяки технологіям OpenAI робот сприймає на слух та зором і надає повноцінні відповіді.
Figure AI представила робота, який здатен вільно розмовляти з людиною
Джерело фото: tokar.ua
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Стартап Figure AI, що співпрацює з OpenAI, продемонстрував у відео, як їхній робот Figure 01 взаємодіє з людиною, сприймаючи запити на слух та зором і надає повноцінні відповіді. Презентаційне відео Figure AI показує, як робот може ідентифікувати та взаємодіяти з предметами навколо себе.

Крім того, Figure 01 може виконувати підказки людини та відповідати їй повноцінними реченнями. Під час взаємодії з людиною робот зміг визначити перед собою їстівні та неїстівні предмети, передавши яблуко людині. Також, коли людина запитала Figure 01, що робити з посудом, який лежав перед ним, робот відповів, що його потрібно перенести до сушарки. Коли Figure 01 попросили скласти посуд, він зміг поставити стакан та тарілку на потрібне місце.

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