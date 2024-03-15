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Народні депутати пропонують ввести пільги на ввезення автомобілів в Україну для військовослужбовців, що проходили службу після 24 лютого 2022 року

Верховній Раді пропонують ввести пільгове ввезення авто для осіб, які проходили військову службу після 24 лютого 2022 року.

Депутати пропонують включити до бюджету Пенсійного фонду кошти на виконання рішень судів щодо виплати пенсій

Автори законопроекту посилаються на позицію Верховного Суду, який вказав, що здійснення виплати заборгованості по пенсії не може ставитися в залежність від бюджетних асигнувань, а органи державної влади та органи місцевого самоврядування не можуть посилатися на відсутність коштів як на причину невиконання своїх зобов’язань.

16 березня набуде чинності закон про скасування відповідальності платників податків за помилкове зазначення неправильного бюджетного рахунку отримувача коштів за умови своєчасної сплати

Також закон унормовує питання встановлення податкових пільг щодо плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на територіях, щодо яких прийнято рішення про обов’язкову евакуацію населення.

Документи на посади суддів ВАКС та АП ВАКС відтепер можна подати до 30 березня

Вища кваліфікаційна комісія суддів хоче, щоб у конкурсі взяли участь більше кандидатів.

Замість фіскально орієнтованого контролера – доброзичливий account manager: стало відомо, як потрапити до «клубу білого бізнесу»

До «клубу білого бізнесу» щоквартально включатимуться юридичні особи та ФОП, які відповідатимуть низці вимог та критеріїв, зокрема, до рівня сплати податків і рівня нарахування заробітної плати: опубліковано законопроект.

  1. В Україні

На інтернет-аукціоні незаконно виставили історичну пам’ятку «Святого воїна»

13:57, 15 березня 2024
На Волині відкрили кримінальне провадження щодо незаконного продажу історичної пам'ятки часів Київської Русі.
На інтернет-аукціоні незаконно виставили історичну пам’ятку «Святого воїна»
Джерело фото: gp.gov.ua
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Правоохоронці на Волині запобігли незаконному продажу на інтернет-аукціоні унікальної історичної пам'ятки часів Київської Русі із зображенням "Святого воїна". Про це повідомили з Офісу Генерального прокурора.

Луцька окружна прокуратура Волинської області розслідує кримінальне провадження за фактом незаконного привласнення знайденого чужого майна, яке має велику історичну цінність.

Під час слідства вдалося віднайти вирізьблену кам’яну плиту XI-XIII століть із зображенням "Святого воїна" періоду Київської Русі. Невідомі особи намагалися продати цю пам'ятку на інтернет-аукціоні. За даними гендиректора Національного музею історії України Федора Андрощука, пам'яток такого рівня не знаходили в Україні за останні століття. Кам’яна плита з зображенням "Святого воїна", ймовірно, Святого Дмитра, могла служити прикрасою храмів Галицько-Волинського князівства.

Знахідку передадуть до Національного музею історії України для зберігання та проведення досліджень.

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