На інтернет-аукціоні незаконно виставили історичну пам’ятку «Святого воїна»

На Волині відкрили кримінальне провадження щодо незаконного продажу історичної пам'ятки часів Київської Русі.

Джерело фото: gp.gov.ua

Правоохоронці на Волині запобігли незаконному продажу на інтернет-аукціоні унікальної історичної пам'ятки часів Київської Русі із зображенням "Святого воїна". Про це повідомили з Офісу Генерального прокурора.

Луцька окружна прокуратура Волинської області розслідує кримінальне провадження за фактом незаконного привласнення знайденого чужого майна, яке має велику історичну цінність.

Під час слідства вдалося віднайти вирізьблену кам’яну плиту XI-XIII століть із зображенням "Святого воїна" періоду Київської Русі. Невідомі особи намагалися продати цю пам'ятку на інтернет-аукціоні. За даними гендиректора Національного музею історії України Федора Андрощука, пам'яток такого рівня не знаходили в Україні за останні століття. Кам’яна плита з зображенням "Святого воїна", ймовірно, Святого Дмитра, могла служити прикрасою храмів Галицько-Волинського князівства.

Знахідку передадуть до Національного музею історії України для зберігання та проведення досліджень.

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