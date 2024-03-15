Премьер-министр Латвии поддержала идею Макрона относительно учений войск НАТО в Украине

Латвия не против тренировок войск НАТО в Украине, однако необходим консенсус между партнерами.

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Премьер-министр Латвии Эвика Силиня выразила поддержку идеи президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке войск НАТО в Украину для проведения учений. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В своем интервью Силиня отметила, что хотела бы, чтобы НАТО проводило в Украине определенные тренировки, однако отметила, что для присутствия войск Альянса в Украине необходим консенсус между партнерами.

"Если это предложение будет доработано и расширено, возможно, мы решим провести какое-то обучение внутри. Мы должны проанализировать, как выглядит ситуация с точки зрения НАТО, а не только со стороны Латвии", - подчеркнула она.

Силиня также отметила, что неспособность поддержать Украину и победа россии в конфликте будут иметь глобальное влияние, включая на Соединенные Штаты.

По ее словам, она остается оптимистично настроенной относительно дальнейшего финансирования Украины со стороны США после разговора с некоторыми членами Конгресса, которые выразили готовность поддержать Киев.

Силиня также поддерживает использование замороженных российских активов для поддержки Украины и использование еврооблигаций для поставки большего количества оружия в Украину.

Напомним, Макрон, комментируя отправку войск в Украину, заявил: "Мы не должны позволить россии победить".

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