Документы на должности судей ВАКС и АП ВАКС можно подать до 30 марта

Высшая квалификационная комиссия судей хочет, чтобы в конкурсе приняло участие больше кандидатов.

Источник фото: ВККС

Высшая квалификационная комиссия судей 15 марта продлила срок подачи документов для участия в конкурсе на 25 должностей судей Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты до 30 марта.

Как отметил докладчик – член ВККС Олег Колиуш, необходимость продления сроков вызвана стремлением Комиссии привлечь для участия в конкурсе как можно больше кандидатов. К тому же, в Украине сейчас действует военное положение, которое в определенной степени сдерживает потенциальных кандидатов на должности судей ВАКС.

Олег Колиуш отметил, что в 2018-2019 годах во время первого конкурса на должности судей ВАКС и АП ВАКС на одну вакантную должность приходилось девять кандидатов.

Отметим, что в 2018 году конкурс был объявлен на 39 должностей судей ВАКС и АП ВАКС. Документы для участия в конкурсе тогда подали 342 кандидата, из которых 270 были допущены к экзаменам. На должности судей в апреле 2019 года было назначено 38 победителей конкурса (27 судей в ВАКС и 11 судей в АП ВАКС).

Вместе с тем, как отметил Олег Колиуш, по состоянию на 13 марта 2024 года для участия во втором конкурсе на должности судей ВАКС и АП ВАКС документы подали только 56 кандидатов (31 – в ВАКС и 25 – в АП ВАКС).

Среди них, кстати, четверо судей первой инстанции ВАКС – судьи Виталий Дубас, Игорь Строгий, Виктор Маслов, Леся Федорак.

Против продления сроков подачи документов выступил секретарь Второй палаты ВККС Сергей Чумак.

Он отметил, что конкурс на 25 должностей судей ВАКС и АП ВАКС проводится одновременно с конкурсом на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов.

Он сообщил, что по состоянию на 14 марта документы направили еще 52 кандидата, которые еще не учтены в системе ВККС, то есть в последние дни кандидаты стали активно подавать документы для участия в конкурсе на должности судей ВАКС и АП ВАКС. Таким образом, к 108 кандидатам, уже подавшим документы, прибавятся еще кандидаты, которые подадут документы 15 марта, то есть в последний определенный для этого день.

«Тенденция состоит в том, что в конкурсе на должности судей ВАКС и АП ВАКС на одну вакантную должность будут претендовать больше кандидатов, чем на одну вакантную должность во время конкурса на должности судей судов апелляционной инстанции. Это 8 претендентов на одну должность, то есть почти как и во время предыдущего конкурса в ВАКС и АП ВАКС. Вместе с тем, в конкурсе на должности судей апелляционных судов уже выходит так, что менее четырех кандидатов претендуют на одну вакантную должность», – рассказал Сергей Чумак.

Он добавил, что конкурс на 25 вакантных должностей судей ВАКС и АП ВАКС Комиссия объявила еще 23 ноября 2023 года. Следовательно, кандидаты, которые хотели принять участие именно в этом конкурсе, уже собрали необходимые документы и подали их в Комиссию.

«15 дней, отведенных на подачу документов, вполне могло хватить. Нам все же важно качество кандидатов, а не их количество. Фактически выходит так, что мы просто хотим дотянуть количество кандидатов, которые подадут документы, до показателя 2018 года», - отметил Сергей Чумак.

Впрочем, «за» решение о продлении сроков подачи документов до 30 марта проголосовало большинство членов ВККС. «Против» проголосовал только Сергей Чумак.

Напомним, что конкурс на 15 вакантных должностей судей Высшего антикоррупционного суда и 10 вакантных должностей судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда ВККС объявила 23 ноября.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», члены ВККС и судьи ВАКС в эксклюзивном комментарии изданию рассказали, чего следует ожидать от конкурса и как кандидатам следует готовиться к участию в конкурсе, чтобы победить.

Автор: Вячеслав Хрипун

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