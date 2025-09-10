Кваліфікаційний іспит для кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду: відомі дати складання іспиту

Вища кваліфікаційна комісія суддів 10 вересня 2025 року повідомила про орієнтовні дати етапів кваліфікаційного іспиту у межах конкурсу на посади суддів Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати.
Так, відповідно до інформації ВККС, кваліфікаційний іспит відбудеться у наступні дні:
тестування з історії української державності – 1 жовтня
тестування із загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації відповідного суду – 13 жовтня
тестування когнітивних здібностей – 27 жовтня
виконання практичного завдання – 12 та 14 листопада
Нагадаємо, що черговий конкурс на 13 вакантних посад суддів ВАКС та 10 вакантних посад суддів АП ВАКС, ВККС оголосила 3 червня 2025 року.
Документи для участі у конкурсі подали 205 кандидатів.
Автор: В’ячеслав Хрипун
