Практика судів
  1. Публікації
  2. / Суд інфо

Кваліфікаційний іспит для кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду: відомі дати складання іспиту

19:13, 10 вересня 2025
Кваліфікаційний іспит триватиме з 1 жовтня до 14 листопада.
Кваліфікаційний іспит для кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду: відомі дати складання іспиту
Джерело фото - SUD.UA
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища кваліфікаційна комісія суддів 10 вересня 2025 року повідомила про орієнтовні дати етапів кваліфікаційного іспиту у межах конкурсу на посади суддів Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати.

Так, відповідно до інформації ВККС, кваліфікаційний іспит відбудеться у наступні дні:

тестування з історії української державності – 1 жовтня  

тестування із загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації відповідного суду – 13 жовтня

тестування когнітивних здібностей – 27 жовтня

виконання практичного завдання – 12 та 14 листопада

Нагадаємо, що черговий конкурс на 13 вакантних посад суддів ВАКС та 10 вакантних посад суддів АП ВАКС, ВККС оголосила 3 червня 2025 року.

Документи для участі у конкурсі подали 205 кандидатів.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд суддя ВККС ВАКС антикорупційний суд Вищий антикорупційний суд

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
КСУ ухвалив рішення у справі щодо оприлюднення актів органів адвокатського самоврядування

Справа, яка призвела до конституційної скарги, стосувалася рішення Ради адвокатів України «Питання організаційного забезпечення ведення Єдиного реєстру адвокатів України».

Кваліфікаційний іспит для кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду: відомі дати складання іспиту

Кваліфікаційний іспит триватиме з 1 жовтня до 14 листопада.

Онлайн-платформи з продажу товарів будуть звітувати перед Податковою службою про доходи підзвітних продавців – Кабмін вніс законопроект

Цифрові платформи повинні будуть звітувати про доходи громадян, які через їх майданчики пропонують в оренду квартири, паркомісця, авто, продають товари чи надають особисті послуги.

«Оптимізація мережі судів може виглядати складною і непопулярною реформою, але її потрібно зробити», – Ірина Мудра

В Офісі Президента повідомили про активізацію роботи над новою мапою місцевих судів України.

Конкурси для призначення на посади держслужби планують відновити з 1 червня 2026 року — комітет рекомендував законопроект

Законопроект передбачає відновлення конкурсів на посади державної служби та строки оголошення та проведення конкурсів на посади, на які призначено осіб під час дії воєнного стану без конкурсу.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Белоконна
    Інна Белоконна
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Валерій Саєнко
    Валерій Саєнко
    начальник управління Верховного Суду
  • Володимир Барчук
    Володимир Барчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду