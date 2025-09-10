Квалификационный экзамен для кандидатов на должности судей Высшего антикоррупционного суда: известны даты сдачи экзамена

Квалификационный экзамен будет происходить с 1 октября по 14 ноября.

Высшая квалификационная комиссия судей 10 сентября 2025 года сообщила об ориентировочных датах этапов квалификационного экзамена в рамках конкурса на должности судей Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты.

Так, согласно информации ВККС, квалификационный экзамен состоится в следующие дни:

тестирование по истории украинской государственности – 1 октября

тестирование по общим знаниям в области права и знаниям по специализации соответствующего суда – 13 октября

тестирование когнитивных способностей – 27 октября

выполнение практического задания – 12 и 14 ноября

Напомним, что очередной конкурс на 13 вакантных должностей судей ВАКС и 10 вакантных должностей судей АП ВАКС, ВККС объявила 3 ​​июня 2025 года.

Документы для участия в конкурсе подали 205 кандидатов.

