Практика судів
  1. Суд інфо

Хто хоче стати суддями Вищого антикорупційного суду — стать, вік, досвід професійної діяльності

11:21, 26 серпня 2025
На етапі приймання документів на 1 вакантну посаду суддів ВАКС та АП ВАКС претендують 9 правників.
Джерело фото - ВККС
Вища кваліфікаційна комісія суддів розповіла нові деталі конкурсу до Вищого антикорупційного суду. На 23 вакантні посади суддів подали документи 205 осіб.

Серед претендентів 130 чоловіків (63%) та 75 жінок (37%).

Переважна більшість кандидатів — у віковій групі від 30 до 49 років (85%), з них майже 60% становлять конкурсанти віком від 40 до 49 років.

Заявки подали представники різних професій: 76 адвокатів (37%), 49 чинних суддів (майже чверть від усіх аплікантів), 20 науковців (10%). Приблизно 27% претендентів мають сукупний стаж роботи в кількох сферах. Серед кандидатів — 60 кандидатів юридичних наук і 11 докторів наук.

У середньому на одну посаду претендують 9 кандидатів. Після перевірки поданих документів ВККС ухвалить рішення про допуск учасників до наступних етапів конкурсу.

Претенденти, яких допустять до конкурсу, зможуть брати участь у відборі як на 13 посад суддів першої інстанції ВАКС, так і на 10 посад суддів апеляційної палати.

