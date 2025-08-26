Кто хочет стать судьями Высшего антикоррупционного суда — пол, возраст, опыт профессиональной деятельности

На этапе приёма документов на 1 вакантную должность судей ВАКС и АП ВАКС претендуют 9 юристов.

Высшая квалификационная комиссия судей рассказала новые детали конкурса в Высший антикоррупционный суд. На 23 вакантные должности судей подали документы 205 человек.

Среди претендентов 130 мужчин (63%) и 75 женщин (37%).

Подавляющее большинство кандидатов — в возрастной группе от 30 до 49 лет (85%), из них почти 60% составляют конкурсанты в возрасте от 40 до 49 лет.

Заявки подали представители разных профессий: 76 адвокатов (37%), 49 действующих судей (почти четверть от всех аппликантов), 20 научных работников (10%). Около 27% претендентов имеют совокупный стаж работы в нескольких сферах. Среди кандидатов — 60 кандидатов юридических наук и 11 докторов наук.

В среднем на одну должность претендуют 9 кандидатов. После проверки поданных документов ВККС примет решение о допуске участников к следующим этапам конкурса.

Претенденты, которых допустят к конкурсу, смогут участвовать в отборе как на 13 должностей судей первой инстанции ВАКС, так и на 10 должностей судей апелляционной палаты.

