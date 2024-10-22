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На Рівненщині після ракетного удару в лікарні встановили неякісні вікна — очільника медзакладу підозрюють у службовій недбалості

20:12, 22 жовтня 2024
Посадовець завдав бюджету громади майже 1,2 млн грн збитків.
На Рівненщині після ракетного удару в лікарні встановили неякісні вікна — очільника медзакладу підозрюють у службовій недбалості
Фото: Рівненська обласна прокуратура
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На Рівненщині після російського ракетного удару в лікарні встановили неякісні вікна. Генеральному директору медзакладу повідомлено про підозру у службовій недбалості, повідомляє обласна прокуратура. 

Встановлено, що восени 2022 року з бюджету Сарненської територіальної громади виділили кошти для ремонту медзакладу, який постраждав від ракетних обстрілів рф.

Втім, генеральний директор лікарні проявив службову недбалість та не призначив відповідальної особи, яка б проконтролювала належним чином виконання договорів. Це призвело до того, що в лікарні поставили вікна та комплектуючі до них неналежної якості і без необхідної технічної документації, яка б підтверджувала відповідність товару вимогам ДСТУ та ДБН.

Таким чином посадовець завдав бюджету громади майже 1,2 млн грн збитків.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід та відсторонено від займаної посади. Встановлюються інші особи, що можуть бути причетні до вказаного злочину.

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