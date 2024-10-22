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В Ровенской области после ракетного удара в больнице установили некачественные окна — руководителя медучреждения подозревают в служебной халатности

20:12, 22 октября 2024
Чиновник нанес бюджету общины почти 1,2 млн грн ущерба.
В Ровенской области после ракетного удара в больнице установили некачественные окна — руководителя медучреждения подозревают в служебной халатности
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В Ровенской области после российского ракетного удара в больнице установили некачественные окна. Генеральному директору медучреждения сообщено о подозрении в служебной халатности, сообщает областная прокуратура.

Установлено, что осенью 2022 года из бюджета Сарненского территориального общества выделили средства для ремонта медучреждения, пострадавшего от ракетных обстрелов рф.

Впрочем, генеральный директор больницы проявил служебную халатность и не назначил ответственного лица, которое проконтролировало бы должным образом исполнение договоров. Это привело к тому, что в больнице поставили окна и комплектующие к ним ненадлежащего качества и без необходимой технической документации, подтверждающей соответствие товара требованиям ГСТУ и ГСН.

Таким образом, чиновник нанес бюджету общины почти 1,2 млн грн убытков.

Подозреваемому избрана мера пресечения и отстранена от занимаемой должности. Устанавливаются другие лица, причастные к указанному преступлению.

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