Суддю Дніпровського райсуду Києва звільнено у відставку

ВРП звільнила у відставку суддю Юлію Іваніну.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У четвер, 24 жовтня, Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення судді з посади за загальними обставинами. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

Вища рада правосуддя вирішила звільнити Іваніну Юлію Вікторівну з посади судді Дніпровського районного суду міста Києва у зв’язку з поданням заяви про відставку.

Раніше ми писали, що ВРП внесе Володимиру Зеленському подання про призначення трьох суддів до місцевих судів.

Крім того, Вища рада правосуддя залишити без розгляду заяву Інни Масло про звільнення з посади судді.

Нагадаємо, заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Мудра в ексклюзивному інтерв’ю «Судово-юридичній газеті» розповіла про підготовлену Стратегію розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на період до 2029 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.