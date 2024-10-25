У НБУ відповіли, скільки банкнот та монет припадає на одного жителя України

У готівкового обігу на 1 жовтня перебувало 2,6 млрд банкнот на загальну суму 788,7 млрд грн, а також 14,8 млрд монет на суму 7,6 млрд грн.

Джерело фото: НБУ

В Україні у готівковому обігу станом на початок жовтня перебувало 796,5 млрд грн, що на 32,1 млрд грн або на 4,2% більше, ніж на початку 2024 року. Тоді в обігу було 764,4 млрд грн. Про це повідомили у Нацбанку.

На одного жителя України 1 жовтня цього року припадало: 63 банкноти і 184 платіжні розмінні та обігові монети (на 1 січня 2024 року – 66 та 177 відповідно).

Зокрема, у НБУ зазначають, що у готівкового обігу на 1 жовтня перебувало 2,6 млрд банкнот на загальну суму 788,7 млрд грн, а також 14,8 млрд монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 7,6 млрд грн.

Найбільше в обігу перебувало банкнот номіналом 500 грн, монет – номіналом 10 коп. (27,3% та 27,9% від загальної кількості в обігу відповідно). Найменше в готівковому обігу банкнот номіналом 50 грн, а монет – номіналом 10 грн (4,5% та 1,7% від загальної кількості в обігу відповідно).

Як зауважують у Нацбанку, динаміка обсягів банкнот та монет в обігу свідчить, що найбільший темп приросту з початку 2024 року припадав на банкноти номіналом 1 000 грн та монети номіналом 10 грн. Їхня кількість в обігу зросла на 33% та 24% відповідно порівняно з початком цього року.

Найбільше зменшилася в обігу кількість банкнот номіналом 200 грн. Їх наразі на 17,6% менше, ніж на початку 2024 року.

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