На Полтавщині суд покарав чоловіка, який відмовився від мобілізації

На суді він заявив про те, що має бронь від мобілізації.

Фото: unian.ua

На Полтавщині суд покарав чоловіка, який ухилився від мобілізації. На суді він заявив про те, що «заброньований». Вирок у справі №538/1766/24 виніс Лохвицький районний суд Полтавської області.

Згідно з матеріалами справи, чоловік працює на посаді водія в одному з товариств. У квітні 2024 року його визнали придатним до мобілізації та вручили повістку, проте житель Полтавщини ухилився від військового служби.

На суді чоловік провину визнав. Він заявив, що на даний час уже має бронь від мобілізації.

Суд врахував те, що житель Полтавщини «не судимий, офіційно працевлаштований і на даний час заброньований, за місцем роботи характеризується позитивно, на обліку у лікаря-нарколога та у лікаря-психіатра не перебуває».

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив до 1 року та 6 місяців іспитового терміну.

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