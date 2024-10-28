В Киеве разоблачили нотариуса, которая вместе с сообщниками сняла более миллиона гривен со счетов умерших

В Киеве разоблачили преступную группу во главе с частным нотариусом, которая поддердала документы для присвоения средств умерших. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
Согласно материалам следствия, потерявшая отца женщина обратилась к частному нотариусу Киевского нотариального округа для оформления наследства.
В свою очередь, нотариус обратилась в банковское учреждение, чтобы узнать наличие счетов покойного и средств на них, что необходимо для дальнейшего оформления наследства на указанное имущество.
Получив от банка информацию о наличии на счетах умершего более 850 тыс. грн, нотариус сообщила наследнице ложную информацию о наличии на счетах денежных средств в размере всего 112 грн.
В дальнейшем нотариус и его сообщник подыскали лицо, которому предложили выдать себя за законного наследника с целью незаконного получения указанных денежных средств в банковском учреждении на основании поддельных документов.
Так, нотариус предоставила своему сообщнику поддельное свидетельство о праве на наследство, на основании которого лицо, выдававшее себя за законного наследника, получило эти 850 тысяч, которые распределили между собой.
В 2023 году, по аналогичной схеме фигуранты завладели деньгами другой наследницы, присвоив около 183 тысяч гривен со счета ее умершего сына.
Всем задержанным сообщено о подозрении в совершении мошенничества, им грозит до 12 лет лишения свободы.
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