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В Киеве разоблачили нотариуса, которая вместе с сообщниками сняла более миллиона гривен со счетов умерших

11:13, 28 октября 2024
По данным прокуратуры, нотариус и трое ее подельников завладели наследственными средствами двух пострадавших на сумму более 1 млн гривен.
В Киеве разоблачили нотариуса, которая вместе с сообщниками сняла более миллиона гривен со счетов умерших
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В Киеве разоблачили преступную группу во главе с частным нотариусом, которая поддердала документы для присвоения средств умерших. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Согласно материалам следствия, потерявшая отца женщина обратилась к частному нотариусу Киевского нотариального округа для оформления наследства.

В свою очередь, нотариус обратилась в банковское учреждение, чтобы узнать наличие счетов покойного и средств на них, что необходимо для дальнейшего оформления наследства на указанное имущество.

Получив от банка информацию о наличии на счетах умершего более 850 тыс. грн, нотариус сообщила наследнице ложную информацию о наличии на счетах денежных средств в размере всего 112 грн.

В дальнейшем нотариус и его сообщник подыскали лицо, которому предложили выдать себя за законного наследника с целью незаконного получения указанных денежных средств в банковском учреждении на основании поддельных документов.

Так, нотариус предоставила своему сообщнику поддельное свидетельство о праве на наследство, на основании которого лицо, выдававшее себя за законного наследника, получило эти 850 тысяч, которые распределили между собой.

В 2023 году, по аналогичной схеме фигуранты завладели деньгами другой наследницы, присвоив около 183 тысяч гривен со счета ее умершего сына.

Всем задержанным сообщено о подозрении в совершении мошенничества, им грозит до 12 лет лишения свободы.

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