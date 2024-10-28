У Києві викрили нотаріуса, яка разом зі спільниками зняла понад мільйон гривень з рахунків померлих

За даними прокуратури, нотаріус та троє її спільників заволоділи спадковими коштами двох потерпілих на суму понад 1 млн гривень.

Фото: Київська міська прокуратура

У Києві викрили злочинну групу на чолі з приватним нотаріусом, які підробляли документи для привласнення коштів померлих. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Згідно з матеріалами слідства, жінка, яка втратила батька, звернулася до приватного нотаріуса Київського нотаріального округу для оформлення спадщини.

У свою чергу, нотаріус звернулася до банківської установи, щоб дізнатися про наявність рахунків покійного та коштів на них, що необхідно для подальшого оформлення спадщини на зазначене майно.

Отримавши від банку інформацію щодо наявності на рахунках померлого понад 850 тис. грн, нотаріус повідомила спадкоємиці неправдиву інформацію про наявність на рахунках грошових коштів у розмірі лише 112 грн.

В подальшому нотаріус та її спільник підшукали особу, якій запропонували видати себе за законного спадкоємця з метою незаконного отримання зазначених грошових коштів у банківській установі на підставі підроблених документів.

Так, нотаріус надала своєму спільнику підроблене свідоцтво про право на спадщину, на підставі якого особа, яка видавала себе за законного спадкоємця, отримала ці 850 тисяч, які розподілили між собою.

У 2023 році, за аналогічною схемою фігуранти заволоділи грошима іншої спадкоємиці, привласнивши близько 183 тисяч гривень з рахунку її померлого сина.

Всім затриманим повідомлено про підозру у вчиненні шахрайства, їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

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