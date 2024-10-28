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Помер бізнесмен та засновник корпорації KADORR Group Аднан Ківан

11:10, 28 жовтня 2024
Він був найбільшим арабським інвестором в Україні, займався благодійністю та меценатством.
Помер бізнесмен та засновник корпорації KADORR Group Аднан Ківан
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Помер засновник корпорації KADORR Group Аднан Ківан. Про це заявили у компанії.

Аднан Ківан пішов із життя 28 жовтня. Причини смерті не повідомляють.

Підприємця називають найбільшим арабським інвестором в Україні. Він відомий успішними бізнес-проектами, соціальними ініціативами, а також благодійністю і меценатством.

Аднан Ківан був, зокрема, власником англомовного видання Kyiv Post. У 2021 році він увійшов до рейтингу 100 найбагатших українців за версією Forbes зі статками у $240 мільйонів.

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