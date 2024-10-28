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Умер бизнесмен и основатель корпорации KADORR Group Аднан Киван

11:10, 28 октября 2024
Он был самым крупным арабским инвестором в Украине, занимался благотворительностью и меценатством.
Умер бизнесмен и основатель корпорации KADORR Group Аднан Киван
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Умер основатель корпорации KADORR Group Аднан Киван. Об этом заявили в компании.

Аднан Киван ушел из жизни 28 октября. Причин смерти предпринимателя не сообщают.

Предпринимателя называют самым крупным арабским инвестором в Украине. Он известен успешными бизнес-проектами, социальными инициативами, а также благотворительностью и меценатством.

Аднан Киван был, в частности, владельцем англоязычного издания Kyiv Post. В 2021 году он вошел в рейтинг 100 самых богатых украинцев по версии Forbes с состоянием в $240 миллионов.

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