Владимир Зеленский заявил, что от результата выборов в США зависит многое, но не все

Политику меняет не только лидер, Конгресс США будет иметь свое влияние, невзирая на то, кто будет президентом, отметил глава Украины.

Источник фото: president.gov.ua

От результата выборов, которые пройдут 5 ноября в США, зависит многое, но не все. Политику меняет не только лидер, Конгресс США будет иметь свое влияние, невзирая на то, кто будет президентом, отметил глава Украины. Об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью для индийского издания The Times of India.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», выборы президента в США могут стать одними из самых плотных за последние несколько десятилетий.

«Уж многое зависит от (результата — ред.) выборов в Соединенных Штатах, но не все. Политику сменяет не только лидер. Мы не знаем, кто будет президентом. Но безусловно, двухпартийная поддержка Украины останется. В любом случае, Конгресс США, с которым мы наработали крепкие отношения, будет иметь свое влияние на эту войну, несмотря на то, кто будет президентом. Хотя президент все равно будет формировать международную политику, потому что это его конституционная обязанность», - отметил Владимир Зеленский, которого цитирует Укринформ.

Он отметил, что безусловно, Украине будет сложно, если политика Соединенных Штатов изменится, но «так случится, если политика совсем изменится».

«Если США скажут: «Мы не поддерживаем Украину в ее суверенной, справедливой защите своих территорий», безусловно, нам будет очень сложно, но так будет, если политика совсем изменится. Тогда будем думать, что с этим делать, точно не сейчас», - отметил Президент.

Он также отметил необходимость единства в Европе относительно украинского вопроса.

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